Billie Eilish kämpft für BlackLivesMatter

Billie Eilish ist eine leidenschaftliche Verfechterin sozialer Gerechtigkeit und scheut sich nicht davor, ihre Meinung zu sagen. Wie zahlreiche ihrer prominenten Kollegen macht sich auch die 18-Jährige aktuell im Kampf gegen Rassismus stark und nutzt vor allem ihre Social-Media-Reichweite, um die Botschaft der „BlackLivesMatter“-Bewegung zu verbreiten. Dabei machte sie ihren rund 64 Millionen Instagram-Followern nun eine krasse Ansage!

Billie Eilish macht ihrem Ärger Luft

Denn eines passt Billie so gar nicht in den Kram: Der Slogan „All Lives Matter“, den aktuell zahlreiche User teilen, um auszudrücken, dass nicht nur schwarze, sondern alle Leben zählen. Für die Sängerin völlig unverständlich. Bei ihrem Posting nahm sie wie immer kein Blatt vor den Mund, schimpfte: „Wenn ich noch einmal höre, wie eine weiße Person noch ein verdammtes Mal ,All Lives Matter' sagt, werde ich meinen verdammten Verstand verlieren. Haltet eure verdammte Klappe!“

Billie Eilish: „Es geht nicht um euch“

„Niemand sagt, euer Leben sei unwichtig. Niemand sagt, euer Leben sei nicht hart. Niemand sagt überhaupt irgendwas über euch. Hier geht es nicht um euch, also hört auf, alles auf euch zu beziehen. Ihr seid nicht in Not. Ihr seid nicht in Gefahr“, stellte sie klar. „,Black Lives Matter' bedeutet nicht, dass andere Leben nicht zählen. Es soll die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Gesellschaft eindeutig der Meinung ist, dass das Leben von Schwarzen keine verdammte Rolle spielt. Und das tut es verdammt nochmal!“

