Bhad Bhabie: Ihre Ansage

Was ihr Privatleben angeht, verrät Sängerin Billie Eilish ziemlich wenig. Ganz anders als ihre Ex-BFF Danielle Peskowitz Bregoli aka Bhad Bhabie. Nicht jeder weint, wie Justin Bieber wegen Billie Eilish. Ihre ehemals beste Freundin Danielle schießt in aller Öffentlichkeit gegen Billie und nimmt dabei überhaupt kein Blatt vor den Mund – im Gegenteil. Die 16-Jährige wurde mit einem einzigen TV-Auftritt weltberühmt und dieser ebnete ihr sogar den Weg für ihre Rap-Karriere, die die 17-Jährige seitdem steil verfolgt. Damals war Bhad Bhabie ein richtiger Rüppel-Teenager, weshalb sie ihre verzweifelte Mutte in die US-Amerikanische Talk-Show von Dr. Phil zerrte, um ihre Tochter, die damals sogar Autos klaute, wieder etwas zur Vernunft zu bringen. Doch statt Einsicht zu zeigen, pöbelte sie weiter und wurde mit dem Satz "Cash me outside, how bout dat" in ganz Amerika und darüber hinaus bekannt.

So fies schießt sie gegen Billie Eilish!

Billie Eilish und Danielle lernten sich via Instagram kennen und wurden bald schon BFF. Die beiden waren so eng miteinander, dass ihnen 2018 sogar eine Liebesbeziehung nachgesagt wurde, die Billie und Danielle jedoch dementierten. Billie Eilish spricht nämlich sehr selten über ihr Liebesleben. Sie und Bhad Bhabie seien einfach nur beste Freunde und unterstützen sich gegenseitig bei ihren Musik-Karrieren. Bis jetzt – denn nun schießt Bhad Bhabie öffentlich gegen ihre ehemals beste Freundin Billie. In einem Instagram-Live wurde Danielle Bregolie gefragt, ob sie und die „No Time To Die“-Interpretin denn noch nach wie vor befreundet sind. „Ich denke, ich bin nach wie vor mit Billie befreundet. Ich weiß nur nicht ob Billie noch meine Freundin ist. Jedesmal wenn ich ihr eine DM schicke und ihr meine Nummer gebe, antwortet sie nicht“, erzählt sie ganz offen. Aber damit nicht genug, denn offensichtlich passt es ihr so gar nicht, dass Billie Eilish sie einfach so ignoriert: „Ich glaube das passiert, wenn Bitches berühmt werden. Aber ich rege mich darüber aber nicht auf. Ich weiß, wer meine wahren Freunde sind.“ Autsch, das hat gesessen. Was Billie Eilish wohl von dem öffentlichen Statement ihrer Ex-BFF hält? Bis jetzt hat sie sich dazu nicht geäußert.

