Billie Eilish: Ihre Fans werden fies geprankt

Billie Eilish ist gerade einmal 18 Jahre alt und schon eine der bekanntesten Sängerinnen und Songwriterinnen dieser Zeit. Sie und ihre Musik sind so gut, dass sie sich vor knapp einer Woche fünf Grammys in den Hauptkategorien sichern konnte, sie darf den Titelsong zum neuen James Bond-Streifen singen und auch das neue Album von Billie steht offenbar schon in den Startlöchern. Wow, was ein Erfolg. Kein Wunder also, dass Billie eine krasse Fans-Base hat. Und diese wird gerade so richtig auf den Arm genommen. Auf YouTube gibt es seit kurzem die sogenannte "Billie Eilish-Challenge". Die Challenge-Teilnehmer machen sich einen riesigen Spaß daraus, sich genauso angezogen und gestylt wie Billie in der Öffentlichkeit zu zeigen und so Billie Eilish-Fans zu pranken. Richtig fies!

Billie Eilish: "Lasst den Scheiß einfach!"

Das findet auch Billie Eilish selbst: Sie ist so richtig sauer! Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft. "Bitte lasst diesen Scheiß einfach sein", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Das ist zum einen nicht sicher für euch und zum anderen ist es super fies, gemein zu Menschen zu sein, die es nicht besser wissen. Ihr werft auch ein schlechtes Licht auf mich!"

Billie Eilish fordert in ihrer Instagram-Story alle "Fake-Billies" auf, mit diesem Mist aufzuhören. Screenshot/Instagram/billieeilish

Da hat Billie Eilish natürlich Recht. Denn, was diese YouTuber nicht bedenken ist wohl, dass es auch gefährlich sein kann, auszusehen wie ein Megastar. Billie hat ausreichend Security, nicht aber die "Fake-Billies". Außerdem können die vermeintlich lustigen YouTuber auch für Gruppen-Rumore sorgen. Hört auf Billie Eilish: Lasst es einfach sein!

Es gibt nur eine Billie Eilish!

Nach Billie Eilishs Kritik, meldete sich auch der unfreiwillige "Verursacher" der Challenge, Fotograf Jordan Matter, zu Wort. Er hatte auf Instagram ein Bild von einem Mädchen gepostet, das aussah wie Billie Eilish, aber tatsächlich jemand anderes war. "Ich habe ein Foto von einem Mädchen, das einen Backflip machte, geschossen und dachte, es sei Billie. Tatsächlich war sie es allerdings nicht"; schreibt er in der Caption zu seinem Post. "Ich wollte damit keinesfalls Billie geringschätzig behandeln", so Jordan Matter weiter. "Ich habe noch niemals ein Video von einem "Fake" einer berühmten Person gemacht, aber da sie sich so ähnlich sahen, dachte ich, es sei lustig." Weiter habe er keinesfalls Menschen dazu inspirieren wollen, sich tatsächlich als Billie auszugeben, um damit ihre Fans zu pranken. Das ist ja auch echt uncool! Schließlich gibt es nur eine wahre Billie Eilish!

