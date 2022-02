Neuer Look: So drastisch haben sich Stars für ihre Rolle verändert

Lily Collins, Tochter von Phil Collins, ist britisches Model und Schauspielerin. Die meisten kennen sie heute für ihre Rolle in der Netflix-Serie "Emily in Paris". Für eine andere Rolle hat sie sich richtig krass verändert. Lily Collins, die in der Vergangenheit selbst eine Essstörung hatte, hat für ihre Rolle in "To The Bone" über 10 Kilo abgenommen! In dem Film geht es um Ellen, ein magersüchtiges Mädchen, die mit der heftigen Krankheit täglich zu kämpfen hat … 😳 Ihre drastische Veränderung wurde für "To The Bone" jedoch von Ernährungsexpert*innen begleitet, die ihr danach wieder halfen zu einem gesunden Gewicht zurückzukehren. Lily Collins machte diese Veränderung übrigens durch, nachdem sie schon lange von ihrer eigenen Essstörung geheilt war. In Interviews betont sie immer wieder, dass der Film sehr therapeutisch für sie gewesen sei.