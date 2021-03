Kennst du das? Du begegnest zum ersten Mal einem Superstar und bist super geflasht! So geflasht sogar, dass du gar nicht raffst, dass neben dir noch ein weiterer Superstar steht! So oder so ähnlich muss es Billie Eilish gegangen sein, als sie auf einem Festival Katy Parry und ihrem Ehemann Orlando Bloom begegnet ist … Spoiler: Nur eine der beiden Personen erkennt sie!

Stars, die Opfer einer Straftat wurden

Eilish begegnet ihrem Idol

In ihrer Doku, „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“ dreht sich alles um Elish und wie sie ihr erstes Album im Schlafzimmer ihres Bruders fertiggestellt hat. Wir haben schon für euch gecheckt, ob die Lebens-Doku einen Blick wert ist! Zu sehen gibt’s die Dokumentation auf Apple TV+! Ein Teil der Doku begleitet Eilish auf ihrem Auftritt auf dem „Coachella Valey Music and Arts Festival“.

Sicherlich das persönlich größte Highlight für sie war die Begegnung mit Justin Bieber. Zu behaupten, Eilish sei ein Fan, wäre eine ziemliche Untertreibung! In einem späteren Interview mit Ellen DeGeneres hat der Star fast geweint, als sie davon erzählte, dass Bieber ihr nun auf Instagram folgt! Süß! Das Internet hat die glorreiche erste Begegnung der beiden zum Glück festgehalten. Ihre Begegnung mit einem anderen Star bleibt ihr aber aus anderen Gründen sicherlich in bester Erinnerung … 😉

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Ich dachte, er wäre irgendein Dude, den Katy Perry getroffen hat“

Neben ihrem Idol hat die Sängerin noch einen ganzen Haufen weiterer berühmter Personen aus der Musikindustrie treffen können. Mit dabei: Katy Parry! Selbst ein Superstar, gab Parry zu, dass sie und ihr Ehemann große Fans von der jungen Sängerin sind. Besagter Ehemann war auch bei dem Treffen dabei. Orlando Bloom, selbst ein großer Star der Filmbranche und unter anderem bekannt aus „Fluch der Karibik“, nahm Eilish sogar in den Arm! Doch die hatte überhaupt keine Ahnung, mit dem sie da gerade eigentlich kuschelte! 😂

Als sie später mit ihrem Bruder chillte, musste der sie erst einmal aufklären, dass sie gerade mit „Will Turner“ gesprochen hatte. Ihre Reaktion ist die beste: „Der Typ?! Das ist er?! Ich wusste nicht, dass er es ist, ich dachte, er wäre irgendein Dude, den Katey Parry getroffen hat!“ Sie bekam später die Chance, Bloom zu sagen, was für ein Riesenfan sie (eigentlich) ist!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->