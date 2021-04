Billie Eilish: Ist das ihr neuer Freund? 😍

Billie Eilish: Romantische Bilder aufgetaucht

Billie Eilish trägt gewohnt lässige Kleidung: Eine schwarze Radler-Hose, einen schwarzen Hoodie und coole Sneaker. Ihre neuen blonden Haare schimmern unter ihrer Kapuze hervor. An der Leine hält sie ihren Hund Shark. So weit, so gewohnt. Doch neben ihr läuft ein junger Mann in Jeans und einem grünen Sweatshirt, Matthew Tyler Vorce. Auf einem Foto sieht man, wie Billie ihren Kopf auf seine Schulte legt, während sie Arm in Arm nebeneinanderstehen. Sie wirken sehr vertraut und innig. Wie süß! 🥰 Unter dem hier hinterlegten Link findest du die süßen Bilder. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung der Beziehung, aber vielleicht bahnt sich zwischen Billie und Matthew ja was an …?

Billie Eilish: Wer ist der Mann?

Billie Eilishs potenzieller neuer Boyfriend Matthew Tyler Vorce ist hauptberuflich Schauspieler. Nebenbei moderiert er den Podcast „Searching for Putty Man“. Seinen Instagram-Account (@corduroygraham) hat er erst vor kurzem auf privat gestellt. Sehr wahrscheinlich wegen der Gerüchte um die Beziehung mit Billie Eilish. Daher können wir nicht viel Privates über ihn erfahren. Aber: Billies Mutter und ihr Bruder Finneas folgen Matthew auf Instagram. Da Billie Eilish ihr Privatleben gern geheim hält, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir ein offizielles Statement zu den beiden bekommen. Egal ob Dating oder nur gute Freunde: Hoffen wir mal, dass er kein „Bad Guy“ ist! 😉

