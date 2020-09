Justin Bieber lügt wegen Privatjet

Die meisten Stars wohnen sehr luxuriös und gönnen sich immer wieder krasse Geschenke. So dachte erstmal niemand an eine Lüge, als Justin Bieber 2014 ein Bild aus einem Privatjet postete und schrieb: "Habe mir einen Jet zu Weihnachten geschenkt und sie ist wunderschön." Später kam dann allerdings raus, dass er das Flugzeug nur für einen Trip in seine Heimat Kanada gemietet hatte. Dasselbe hat der Popstar auch schon mit einem Bugatti und einer Luxusyacht gemacht: Bilder davon gepostet und dann in der Caption so getan, als hätte er Auto und Boot gekauft.

Miley Cyrus: Lüge vor Gericht

Auch Miley Cyrus gehört zu den Stars, die Hunde über alles lieben. Sie selbst hat mehrere Vierbeiner und es kommen immer wieder neue dazu. 2018 musste sie jedoch vor Gericht, weil der Hund ihrer Schwester Brandy jemanden in der Nachbarschaft gebissen hatte und scheinbar nie erlaubt wurde, dass sie einen Hund in ihrem Apartment hat. Weil Miley die Wohnung bezahlte, musste sie also auch aussagen. Vor dem Richter schwor sie dann, dass sie nichts von dem Hund wusste. Doch plötzlich kam ein älteres Video raus, auf dem sie mit Hündin Feather zu sehen ist. Obwohl Miley Cyrus' Lüge entlarvt wurde, stritt sie weiter ab, über den Hund Bescheid gewusst zu haben und ließ ihre Anwälte dafür kämpfen, dass Video verschwinden zu lassen.

Jennifer Lopez' Alterslüge

Zu Beginn ihrer Karriere erklärte Jennifer Lopez, dass sie 1970 geboren worden sei. Als es 1999 in einem Club, in dem sie unter anderem mit P. Diddy feierte, zu einer Schießerei kam, wurden ihre Daten von der Polizei für Zeugenaussagen aufgenommen. Und dabei kam raus, dass sie eigentlich 1969 zur Welt kam. Wieso Jennifer Lopez wegen einem Jahr gelogen hat, weiß niemand. Doch heute steht sie zu ihrem wahren Alter von 51 Jahren und sieht dabei so gut aus wie nie.

Kanye West: Fake-Anruf mit Taylor Swift

Weil Taylor Swift ihren Rum in seinen Augen nicht verdient hat, lässt er keine Chance aus die Popsängerin zu dissen. So auch in seinem Track "Famous", in dem er etwa singt: "Ich denke, ich und Taylor hätten immer noch Sex. Warum? Weil ich diese Bitch berühmt gemacht habe." Als Taylor sich das nicht gefallen lassen wollte, log Kanye West der ganzen Welt etwas vor und behauptete, dass er mit ihr telefoniert hätte und sie ihm den Songtext so erlaubt habe. Seine Frau Kim Kardashian veröffentlichte dazu sogar eine Aufnahme. Also glaubten erstmal alle Taylor Swift habe gelogen. Nach vier Jahren kam nun aber dank anonym veröffentlichter Aufnahmen heraus, dass Kanye sie niemals nach Erlaubnis gefragt hat.

Millie Bobby Brown benutzt eigene Produkte nicht

Die "Stranger Things"-Darstellerin hat mit gerade mal 15 Jahren schon extrem viel erreicht. Darunter launchte sie sogar schon eine eigene Beauty-Marke namens "Florence by Mills". Für einen Insta-Post gab's mit Millie Bobby Browns Fans dann aber ziemlich Beef. In einem selbstgedrehten Video wollte sie allen zeigen, wie sie ihre Produkte benutzt. Doch im Clip war schnell zu erkennen, dass sie ihr Gesicht mit "leeren" Händen reibt, statt ihre Reinigungs- und Pflegecremes zu nutzen. Nach einem kleinen Shitstorm wegen der Lüge löschte Millie das "Beauty Routine"-Video und teilt seitdem nur noch Posts, in denen sie die Produkte offensichtlich nutzt.

Lance Armstrong: Größter Doping-Skandal aller Zeiten

Der Radrennfahrer war bis zu seiner Entlarvung eine Legende im Profisport, hatte er doch den Krebs besiegt und unter anderem die Tour de France mehrmals gewonnen. 2012 wurden Doping-Vorwürfe laut, die Lance Armstrong aber immer als Lügen wieder dementierte und sogar eine Werbekampagne dagegen anführte. Zu der Zeit trat er auch weiterhin bei Rennen an. Bis dann rauskam, dass er und seine Team-Kameraden tatsächlich immer unter dem Einfluss von leistungssteigernden Mitteln standen. Er verlor damit nicht nur seine weitere Karriere und seinen Ruf, sondern auch seine sieben Tour der France-Titel sowie seine olympische Bronzemedaille.

Bella Thorne: Lüge wegen echter Felljacke

Disney-Star Bella Thorne wurde von ihren Fans beim Lügen erwischt. Sie postete ein Bild in einer Felljacke und betonte, sie sei unecht. Allerdings war deutlich zu sehen, dass es sich um echtes Tierhaar handelte und so fanden einige Follower raus, woher die Jacke stammt. Als sie Bella damit konfrontierten, ließ sie ein Statement von ihren Sprechern rausgeben, dass sie die Jacke geschenkt bekommen habe bei einem Shooting und sie jetzt, da sie weiß, dass es Echtfell sei, nie mehr tragen würde. So richtig glauben, wollte ihr diese Ausrede aber niemand...

Khloé Kardashian schmückt sich mit Fremden "Kuchen-Federn"

Der Kardashian-Jenner-Clan ist ja längst dafür bekannt, gerne mal die Wahrheit etwas zu verschönern und leistet sich unter den Stars wohl die meisten Photoshop-Fails. Eine Lüge von Khloé Kardashian vor einigen Jahren, war jedoch schon besonders dreist. Sie postete Bilder von verschiedenen Kuchen und schrieb dazu: "Mein ganzes selbstgemachtes Werk. Mein erstes Thanksgiving-Essen von mir allein." Außerdem erklärte sie, dass sie auch die Rezepte teils entworfen hätte und sie mit ihren Fans in ihrer App teilen würde. Dumm nur, dass Meisterbäckerin Jane Lockhart das gesehen hatte und ihre Kuchen erkannte. Die hatte Khloé einfach nur in einer ihrer Bäckereien gekauft. Upps.

Khloé Kardashians angeblich selbstgemachte Kuchen hat sie bestellt Instagram @Khloe Kardashian

Lele Pons: Miese Haar-Lüge

YouTuberin Lele Pons postete ein Bild nach einem Friseurbesuch, bei dem sie sich ein langes Stück ihrer Haare abschneiden ließ. Darin rühmte sie sich damit, ihre abgeschnittenen Haare spenden zu wollen. Eigentlich eine tolle Idee, wenn es nicht komplett gelogen wäre. Viele ihrer Fans waren richtig sauer, denn der Zopf bestand eindeutig aus Extensions, die man nicht spenden kann...

Care to explain how you chopped off your "hair" and "donated" it @lelepons?? Last time I checked you can't donate extensions. pic.twitter.com/mUvckfllDa — Emily Cutshall (@Emily_graceffa) July 7, 2017

Jussie Smollett faked rassistischen Angriff

Anfang 2019 berichtete der Schauspieler, vor einem Restaurant von Trump-Anhängern, die rassistisch und homophob motviert gewesen seien, angegriffen und schwer verletzt worden zu sein. Die beiden verhafteten Täter erklärten später jedoch, dass "Empire"-Star Jussie Smollett den Mordanschlag gefaked und sie engagiert habe. Weil sich seine Anwälte mit der Staatsanwaltschaft geeinigt haben, wurde er in allen Anklagepunkten freigesprochen und musste nur ein paar gemeinnützige Arbeitsstunden verrichten.