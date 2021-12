Stars, die ihre BFFs küssen

Der Preis für das wohl heißeste Musikvideo des Jahres 2021 müsste definitiv an HE/RO mit "Kuss an dich" gehen. In dem Clip zum Song küssen sich beim großen Finale Heiko und Roman Lochmann auf den Mund – Zwillinge, beste Freunde und Musiker. Spätestens da ist sicher jedem die Kinnlade runtergefallen, denn schon vorher knutscht in dem Video jeder mit jedem rum. Als Support haben Heiko und Roman viele befreundete Influencer*innen geholt, die in dem Video fleißig miteinander rummachen und es ist so cool geworden. Bitte mehr Küsse unter Freunden!