Auch Stars machen Fehler

Stars habe eine Vorbildfunktion für ihre Fans, doch auch sie sind nicht perfekt und machen ab und an mal einen Fehler. Manchmal müssen Stars wie Billie Eilish sich auch mal ganz schön etwas von ihren Fans anhören. Doch Fehler zu machen, ist ganz normal und Teil unseres Lebens. Durch unsere Fehler lernen wir. Stars haben das Problem, dass ihre Ausrutscher natürlich meistens auch an die Öffentlichkeit geraten und die ganze Welt das mitbekommt. Manchmal war es vielleicht nur ein schlechter Tag, ein Ausrutscher. Bei manchen Stars könnte man aber meinen, dass sie wirklich abgehoben sind und sich einfach für etwas Besseres halten. Viele haben es sich auch mit Kolleg*innen so richtig verscherzt. Wer alles von seinen*ihren Kolleg*innen gehasst wird, erfahrt ihr in unserer Galerie! ⤵️

15 Stars, die von ihren Kolleg*innen gehasst werden

Stars verstehen sich auch nicht mit jedem

Kanye West, Ariana Grande und Blake Lively sind nur ein paar Beispiele für Stars, die von ihren Kolleg*innen aus den verschiedensten Gründen gehasst werden. Sie fallen negativ auf während Dreharbeiten, sind abgehoben und vernachlässigen ihre ehemaligen Freund*innen oder vergessen mal eben einer langjährigen Kollegin zur Verlobung zu gratulieren.

Da ist es also kein Wunder, dass sie alle nicht ganz oben auf der Liste der Lieblingspersonen ihrer Kolleg*innen stehen. In den meisten Fällen haben diese dann aber auch schon keinen Kontakt mehr und sich gegenseitig aus ihren Leben gestrichen. Schade eigentlich, wenn man bedenkt, dass viele von ihnen einige Jahre zusammengearbeitet haben. Aber man versteht sich halt nicht mit jedem.

Es gibt aber noch viele andere Gründe, warum Kolleg*innen nicht ganz so viele positive Worte für manche Stars übrig haben:

Justin Bieber: Der Sänger hat sich mal bei Orlando Bloom ganz schön unbeliebt gemacht, als er mit dessen Ex Miranda Kerr geflirtet haben soll. Aber Justin Bieber ist sicherlich auch nicht so gut auf den Schauspieler zu sprechen. Denn der wurde einmal mit Selena Gomez zusammen gesichtet.

Emma Watson: Die Schauspielerin soll bei einem Festival mal einen ganz schönen Aufstand gemacht haben – und nur, weil die Tickets von ihr und ihrer Begleitung am Einlass gecheckt werden sollten. Das ist ja eigentlich ganz normal. Emma Watson machte aber einen riesigen Aufstand, bis sie das Festival-Gelände ohne das Checken der Tickets betreten durfte. Vielleicht hatte sie damals einfach einen schlechten Tag….

