Stars, die 2021 zusammengekommen sind

Am Set von "Spider-Man: Homecoming" lernten sich Tom Holland und Zendaya 2016 kennen und wurden schnell zu sehr guten Freunden. Über die Jahre gab es ab und an immer wieder Gerüchte, dass zwischen ihnen doch mehr läuft, als nur Freundschaft. Dies stritten der Schauspieler und die Schauspielerin aber immer wieder ab. Im Juli wurden die beiden dann küssend in einem Auto erwischt! Fans rasteten sofort aus und freuten sich riesig, dass die beiden nun endlich ein Paar sind. Bei den aktuellen Presseterminen zu "Spider-Man: No Way Home" kann man ihre Anziehung zueinander nicht zu übersehen. Und die beiden sind auch wirklich richtig cute zusammen.