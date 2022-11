Stars, die 2021 zusammengekommen sind: Olivia Rodrigo und Adam Faze

Erste Spekulationen zu einer möglichen Beziehung zwischen Olivia Rodrigo und Adam Faze tauchten im Juni auf, als die Sängerin und der Produzent zusammen in einem Freizeitpark gesehen wurden. Einem Insider zufolge stellte der „drivers license“-Star dort ihren Freunden Adam Faze als ihren festen Freund vor. Einen Monat später wurden sie küssend in Los Angeles fotografiert und auch Ende November tauchten wieder Fotos auf, in denen die beiden sehr vertraut miteinander wirken. Also auch wenn sie sich noch nicht dazu geäußert haben, sieht es ganz danach aus, als wären die beiden in einer glücklichen Beziehung.