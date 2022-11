Stars, die 2021 zusammengekommen sind: Mike Singer und Sophie Lilian

Ob die beiden dieses Jahr oder bereits 2020 zusammengekommen sind, ist (noch) nicht bekannt. Seit August 2021 zeigen sich Mike Singer und Sophie Lilian jedenfalls gemeinsam in der Öffentlichkeit. Mit einem Instagram-Post von den beiden im Urlaub machte der Sänger die Beziehung offiziell. Warum erst dann? „Wir waren im Urlaub mit der Familie und waren ja schon länger ein Paar. Irgendwie hat es sich dann plötzlich richtig angefühlt – wir haben uns einfach zum ersten Mal bereit dafür gefühlt. Ab dann gab es keine Zweifel mehr“, erzählt Mike Singer in einem Interview. Die Influencerin ist sogar schon bei ihm eingezogen und spielte zuletzt in seinem Musikvideo zu „Bonjour Ca Va“ mit.