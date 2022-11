Stars, die 2021 zusammengekommen sind: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Im Juni kamen die ersten Dating-Gerüchte auf, als Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi händchenhaltend bei einem Spaziergang durch New York City gesehen wurden. Danach posteten der Stranger Things-Star und der Sohn der Rock-Legende Jon Bon Jovi ab und an gemeinsame Bilder. Im November scheinen sie es dann offiziell zumachen – zumindest auf Instagram: Das Bild ist zwar verschwommen, aber es zeigt die beiden zusammen, mega glücklich oben auf dem London Eye, während Jake Bongiovi "seiner" Millie einen Kuss auf die Wange gibt. Das muss zwar noch nichts heißen, aber es hat schon den Anschein, als wären die beiden in einer Beziehung. Vielleicht erfahren wir ja bald noch mehr. 👀