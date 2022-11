Stars, die 2021 zusammengekommen sind: Pete Davidson Kim Kardashian

Anfang des Jahres reichte Kim Kardashian die Scheidung von Rapper Kanye West ein. Einige Monate später tauchten dann die ersten Gerüchte auf, dass sie und Comedian Pete Davidson ein Paar seien. Immerhin wurden sie zusammen in einem Freizeitpark und bei einem Dinner in New York gesichtet. Mitte November dann die Bestätigung, als sie händchenhaltend und mit strahlenden Gesichtern in Palm Springs fotografiert wurden. Kennengelernt haben sich die beiden wahrscheinlich bei Kim Kardashians Gastauftritt bei der amerikanischen Late-Night-Show "Saturday Night Live", bei dem Pete Davidson mit ihr zusammen in einigen Sketches mitspielte.