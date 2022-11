Stars, die 2021 zusammengekommen sind: Cole Sprouse und Ari Fournier

Nach seiner Trennung von "Riverdale"-Kollegin Lili Reinhart wurden Cole Sprouse und Ari Fournier im März zum ersten Mal händchenhaltend in Vancouver gesichtet. Anfangs bekam das Model viel Hate ab, vielleicht weil viele "Riverdale"-Fans noch nicht über die Trennung ihrer Serien-Lieblinge hinweggekommen waren. An die große Glocke hängen die beiden ihre Beziehung zwar nicht, aber ab und zu gibt es ein paar wirklich süße Pärchenbilder auf Instagram. Ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar hatten der Schauspieler und das Model Mitte November bei einem exklusiven Dinner in West Hollywood, bei dem auch andere Stars wie Kiernan Shipka und Charles Melton anwesend waren.