Cole Sprouse: Fans hassen neue Freundin – "Riverdale"-Star schlägt zurück

Es ist endlich Instagram-Official: Cole Sprouse hat eine neue Freundin und es ist tatsächlich Ari Fournier. Sein Instagram-Outing lief nur ein bisschen anders, als sich die meisten Fans vielleicht erhofft haben. Im März wurden Cole und das Model Händchen haltend gesichtet und natürlich fragten sich sofort alle, ob die beiden ein Paar seien. Von vielen Fans gab es Support, aber von einigen hagelte es auch böse Kommentare. Viele "Riverdale"-Fans haben die Trennung von Lili Reinhart noch immer nicht ganz verarbeitet. Freundin Ari Fournier wird aus diesem Grund von vielen Fans gehasst. Ein Problem auf das Cole Sprouse scheinbar gar keine Lust hat. Auf Instagram postete der "Riverdale"-Star ganz stolz ein paar Fotos von einem Shooting mit dem Model – im Feed und auch in der Story! Doch bevor er die Bilder seiner neuen Liebe in der Story postete, witzelte er: "Es ist Zeit, wieder die 14-Jährigen abzuf*cken." Ein ziemlich gemeiner Witz, aber so kennen wir Cole Sprouse ja. Der Serien-Star ist bekannt für seinen sarkastischen Humor.

Cole Sprouse ärgert Fans mit neuen Bildern wegen fieser Hass-Kommentare

Seine Prognose war jedoch nicht ganz falsch: Unter dem Bild, das Cole Sprouse von Ari Fournier gepostet hat, findet man viele enttäuschte Fans, die Kommentare posten wie "mein Herz ist mit diesem Foto zerbrochen" und "ich will heulen". Einige schreiben sogar ziemlich direkt, dass sie Lili Reinhart als Freundin besser fanden. Ziemlich fies und verletzend für Coles neue Freundin! Schließlich kann das Model nichts für die Trennung der "Riverdale"-Stars, so ist das im Leben nun mal.

Von vielen Fans wird sie deshalb auch verteidigt und supportet. Cole Sprouse scheint sich davon auch nicht stören zu lassen. Vor wenigen Stunden postete er nämlich neue Bilder von einem Ausflug mit seiner Model-Freundin. Die beiden besuchten ein (unserer Meinung nach ziemlich gruseliges) Puppen-Museum und er zeigte ein Foto von sich mit blonden Haaren! Wenigstens eine Veränderung die scheinbar allen Fans gefällt. Wir müssen sagen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass Cole Sprouse wieder aktiver auf Instagram unterwegs ist und sind gespannt auf neue Fotos mit seiner bildhübschen Freundin Ari Fournier. Wir sollten uns für die beiden freuen und niemanden fertigmachen.

