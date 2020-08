Cole Sprouse spricht zum ersten Mal über die Trennung mit Lili Reinhart

Cole Sprouse postet Trennungs-News auf Instagram

Um ihre Beziehung hüllten Cole Sprouse und Lili Reinhart den Mantel des Schweigens. In der jüngsten Vergangenheit spekulierten ihre Fans beispielsweise darüber, dass Cole seine Lili betrogen haben soll. Doch die “Riverdale”-Stars äußerten sich nur selten selbst zu Gerüchten rund um ihre Liebe. Bis jetzt! Cole Sprouse bestätigte aktuell auf Instagram die Trennung von seiner Schauspielkollegin. Vielmehr veröffentlichte er ein Foto seiner 23-jährigen Ex-Freundin und richtete sich mit emotionalen Worten an seine rund 32,6 Millionen Fans.

Zu den Gründen für das Liebes-Aus schwieg der Schauspieler stattdessen. Trotzdem reagierten viele Fans entsetzt. Ein Follower schrieb: “Das ist die traurigste Nachricht seit Langem. Ihr wart das tollste Paar.”

Die “Riverdale”-Stars sind schon länger getrennt

In seinem Posting sagte der 28-Jährige offen: “Lili und ich haben uns zunächst im Januar diesen Jahres getrennt, entschieden uns aber im März zu einer dauerhaften Trennung.” Ob zwischen den beiden böses Blut fließt? Der TV-Star dementierte und richtete sich mit liebevollen Worten an seine Ex: "Es war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Ich habe mich immer glücklich gefühlt und es geschätzt, dass ich die Chance hatte, so zu lieben. Ich wünsche ihr nur das Allerbeste für die Zukunft.”

Cole Sprouse & Lili Reinhart bleiben Freunde

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche im April, nachdem “Riverdale”-Kollege Skeet Ulrich sich offenbar am Set verplapperte und über die Trennung von Cole und Lili sprach. Jetzt ist klar: Er hatte recht! Und auch ein Insider des US-Portals “Page Six” wollte bereits im Mai wissen, dass die “Riverdale”-Stars im Guten auseinandergegangen seien und Freunde bleiben werden.

