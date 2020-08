"Riverdale": Liebes-Aus bei Skeet Ulrich und Megan Blake

Skeet Ulrich und Megan Blake Irwin: DAS Promi-Traumpaar

Skeet Ulrich ist vor allem als FP Jones, dem Vater von Jughead Jonesaus (gespielt von Cole Sprouse), in der gefeierten Netflix-Serie "Riverdale" bekannt geworden. Anfang des Jahres verkündete der beliebte "Riverdale"-Darsteller jedoch, dass er die Netflix-Serie verlassen wird. Und es kam noch zu einer anderen Veränderung in Skeets Leben, denn nur kurze Zeit später zeigte er sich verliebt mit dem Model Megan Blake Irwin. Und die machte die Liebe auch gleich offiziell und verriet: "Es war die Art, wie du gelächelt hast... Ich wusste, dass ich das in meinem Leben haben möchte!" Auch der Altersunterschied von 21 Jahren (Skeet ist 50, Megan 29 Jahre alt) änderte daran nichts. Hach! Kurzzeitig hieß es sogar, dass die beiden verlobt seien! Jetzt sind jedoch ganz andere Gerüchte im Umlauf...

Skeet Ulrich und Megan Blake Irwin: Hinweise auf ihre Trennung

Die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung des Traumpaars brodelt, denn: Gerade zeigten sich Skeet und Megan noch turtelnd auf Instagram, jetzt haben sie sämtliche Pärchenfotos von der Foto-Plattform gelöscht. Ein Trennungshinweis? Vielleicht. Aber das ist noch nicht alles. Die beiden folgen sich auch nicht mehr und Megan postete am Wochenende einen bedeutungsschweren Spruch: "Be with people who are good for your soul." ("Sei mit Menschen zusammen, die gut für deine Seele sind.") Uff. Klingt nicht gut. Offiziell bestätigt haben die beiden das Liebes-Aus jedoch noch nicht. Ob getrennt oder nicht: Wir hoffen, dass Skeet Ulrich und Megan Blake Irwin glücklich sind und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!