Riverdale: Bald kommt Staffel 5

Die Fans der erfolgreichen US-Serie können es kaum erwarten! Am Montag (17. August) verkündete “Riverdale”-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel bald im kanadischen Vancouver losgehen werden. Er schrieb an seine rund 570.000 Fans: “Endlich machen die Büros wieder auf und wir befinden uns in der Vorproduktion der fünften Staffel von ‘Riverdale’.”

Die Fans reagierten daraufhin begeistert und kommentierten fleißig. Einer schrieb beispielsweise: “Oh, Gott sei Dank. Wenigstens eine gute Nachricht im Jahr 2020.”

KJ Apa kann es kaum erwarten

Als einer der ersten “Riverdale”-Stars äußerte sich KJ Apa zur freudigen Nachricht. Er schrieb in seiner Instagram-Story: “Ich bin so aufgeregt und freue mich auf die harte Arbeit. Staffel 5!” Serien-Kollegin Madelaine Petsch (“Cheryl Blossom”) richtete sich dagegen mit humorigen Zeilen an ihre Fans. Sie schrieb: “Ich muss echt weinen, wenn ich meine Pflanzen sehe, die ich über die Quarantäne-Zeit großgezogen habe. Sie müssen jetzt ohne ihre Mutter klarkommen, während ich in Vancouver bin.”

Riverdale: Corona stoppte die Dreharbeiten

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte zur neuen “Riverdale”-Staffel. Laut aktuellen Berichten soll es statt im Herbst diesen Jahres erst im Januar 2021 im TV weitergehen. Durch die Corona-Krise wurden die Fans der US-Serie mit einem fiesen Cliffhanger in Staffel 4 zurückgelassen. Nun heißt es: Aufatmen! Wie genau es in der neuen Staffel weitergehen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!