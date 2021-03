Cole Spouse Händchen haltend: Ist dieses Model seine neue Freundin?

Cole Sprouse händchenhaltend mit Model gesichtet

Die Trennung von Cole Sprouse und Lili Reinhart, war ein ziemlich harter Schlag für alle Fans von "Riverdale". Aber auch für die beiden Ex-Partner schien das ein schweres Thema zu sein, denn sie äußerten sich über mehrere Monate nicht zu dazu. Erst fünf Monate nach dem endgültigen Ende spricht Cole Sprouse zum ersten Mal über die Trennung mit Lili Reinhart und versichert, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. Lili und Cole waren 2020 übrigens nicht die einzige Star-Trennung, die für Trauer bei den Fans gesorgt hat …

>>> DAS WAREN DIE TRAURIGSTEN PROMI-TRENNUNGEN 2020

Bereits im Oktober gab es wieder erste Dating-Gerüchte und es wurde gemunkelt, ob Model Reiña Silva die neue Freundin von Cole Sprouse ist. Wie es aussieht, haben die beiden wohl nur zusammengearbeitet. Die neusten Paparazzi-Bilder von Page Six sind nämlich viel deutlicher und zeigen Cole Sprouse händchenhaltend mit einem Model …

Sind Cole Sprouse und Ari Fournier zusammen?

Cole verbringt aktuell viel Zeit in Vancouver (Kanada), da dort aktuell die Dreharbeiten für "Riverdale" stattfinden. Am Wochenende wurde Cole Sprouse jetzt händchenhaltend mit dem kanadischen Model Ari Fournier gesichtet. Die beiden sollen zusammen ein paar seiner Lieblingsorte in Vancouver erkundet haben. Für Fans sind das scheinbar eindeutige Beweise, dass sie seine neue Freundin sein muss. In den Kommentaren unter ihrem letzten Bild tummeln sich nämlich schon viele "Riverdale"-Fans, die Sachen schreiben wie: "bitte behandel ihn gut" und "du hast den besten Mann an deiner Seite". Es scheint also ziemlich eindeutig zu sein. Sicher wissen wir es jedoch erst, wenn sich entweder Cole oder Ari dazu äußern. Aus Erfahrung kann das etwas dauern. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und wünschen den beiden nur das Beste.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->