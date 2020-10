Cole Sprouse & Lili Reinhart lernten sich am Riverdale-Set kennen

"Riverdale"-Fans waren damals außer sich vor Freude: Lili Reinhart und Cole Sprouse spielten nicht nur vor der Kamera das Liebespaar Betty und Jughead ("Bughead"), sondern verliebten sich auch privat ineinander. Drei Jahre lang waren die beiden Serienstars zusammen.Als Anfang diesen Jahres immer wieder Trennungsgerüchte aufkamen, hoffen Fans zunächst, dass es sich wirklich nur um Gerüchte handelt. Bis Schauspieler Cole Sprouse im August zum ersten Mal über die Trennung mit Lili Reinhart spricht und die Spekulationen leidert bestätigt: Das Couple hat sich im März 2020 endgültig getrennt.

Cole Sprouse: Ist er mit diesem Model zusammen?

Knapp acht Monate ist es her, dass die Schauspieler getrennte Wege gehen. Allerdings nicht ganz – schließlich müssen die Stars trotz ihrer Trennung noch für die neue Staffel Riverdale wieder zusammenarbeiten. Einfach ist das sicher nicht! Vor allem, weil aktuell vermutet wird, dass Cole Sprouse bereits eine neue Freundin an seiner Seite hat. Der 28-Jährige wurde in Vancouver (Kanada) zusammen mit dem Model Reiña Silva gesichtet. Auf den Paparazzi-Aufnahmen wirkt es zwischen den beiden sehr innnig: Sie blicken sich tief in die Augen, Cole umarmt das Model und auf einem Schnappschuss sieht es sogar so aus, als würde er Reiña auf die Wange küssen. Ob da was läuft? Oder sind die beiden nur best friends? Fakt ist: Der "Jughead"-Darsteller hat mit der 22-Jährigen kürzlich ein Fotoshooting gemacht, wie auf Instagram zu sehen ist. Es ist kein Geheimnis, dass Cole leidenschaftlich gerne fotografiert und seine Aufnahmen auf Insta teilt. Vielleicht sind die beiden sich dabei näher gekommen. Einige Fans zeigen sich auf Instagram nicht begeistert über die neuen Turtel-Fotos des Schauspielers. Sie sind für "Team Lili". Mit der Zeit wird sich sicher zeigen, welche Bedeutung die Fotos haben.

In der aktuellen BRAVO-Otto Wahl 2020 kannst du übrigens für "Riverdale" in der Kategorie Serien/Filme voten. Bereits zwei Jahre hintereinander haben die Serienstars den Otto schon gewonnen!

