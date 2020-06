Liebes-Aus bei Lili Reinhart & Cole Sprouse

Nicht nur in der Hit-Serie „Riverdale“ funkte es zwischen Betty Cooper und Jughead Jones, auch im echten Leben waren Lili Reinhart (23) und Cole Sprouse (27) fast drei Jahre lang ein Traumpaar. Bereits im vergangenen Jahr machten jedoch erste Trennungsgerüchte die Runde, die die beiden noch widerlegten. Nun soll es seit einigen Wochen aber endgültig aus sein zwischen den Schauspielern. Zwar haben weder Cole noch Lili die Trennung bisher offiziell bestätigt, doch erst vor Kurzem betonte „Riverdale“-Kollege Skeet Ulrich, als Fans ihn in einem Live-Chat auf die beiden ansprachen: „Sie WAREN ein süßes Paar“.

Lili Reinhart & Cole Sprouse getrennt in Quarantäne

Die Corona-Quarantäne verbringen die beiden jedenfalls getrennt – was maßgeblich zum Liebes-Aus beigetragen haben soll. „Als die Dreharbeiten zu Riverdale wegen des Ausbruchs der Pandemie abgebrochen werden mussten, waren sie an einem guten Punkt in ihrer Beziehung, doch sie haben sich getrennt voneinander isoliert und Entfernung hat ihrer Liebe nie gutgetan“, verriet ein Insider gegenüber „E! News“ und erklärte: „Wenn Cole und Lili sich häufig sehen und viel Zeit miteinander verbringen, läuft es super bei ihnen. Dann ist ihre Beziehung sehr innig und liebevoll. Doch wenn sie sich wenig sehen, wird alles viel komplizierter.“

Cole Sprouse wohnt bei KJ Apa

Wie Dylan Sprouse im Interview mit „Entertainment Tonight“ ausplauderte, begab sich sein Zwillingsbruder mit Serien-Kollege KJ Apa (Archie Andrews) in Quarantäne. „Sie sind in KJs Haus in Los Angeles. Sie isolieren sich zusammen, was ziemlich niedlich ist. Ich habe 'ne Menge süße Storys von ihnen gehört. Sie stemmen Gewichte und essen Käse. Ich glaube, das ist es, was sie tun“, verriet er. Klingt nach einer Menge Spaß, für die Liebe von Cole und Lili soll es allerdings der Todesstoß gewesen sein.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!