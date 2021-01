Cole Sprouse und seine Einstellung zu Reboots von Serien und Filmen

Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass es ein Comeback von "Sex and the City" geben wird. Dauraufhun wurde Cole Sprouse in einem Interview gefragt, was er von Fortsetzungen von Serien und Filmen nach langer Zeit hält: "Reboots sind eine sehr heikle Sache. Wenn die originalen Shows erfolgreich sind, werden sie zu etwas Nostalgischem. Wenn man sie dann modernisiert, läuft man Gefahr, dass die Fans der ursprünglichen Serie, davon eher abgeschreckt werden", antwortete der Schauspieler.

Es wird kein Reboot von "Hotel Zack & Cody" mit Cole und Dylan Sprouse geben

In dem Interview erzählte Cole Sprouse auch gleich, dass er immer wieder gefragt wird, ob Dylan und er irgendwann nochmal mit "Hotel Zack & Cody" weitermachen werden. Diesmal beantwortete er die Frage gleich selber: "Nein, ganz sicher nicht!" Fans dürften von dieser Antwort sehr enttäuscht sein, aber immerhin sind die Zwillinge nicht komplett von unseren Bildschirmen verschwunden. Denn Cole Sprouse ist ab heute wieder in Staffel 5 von "Riverdale" zu sehen und auch Dylan Sprouse hat letzten September in Teil 2 von "After Passion" mitgespielt.

