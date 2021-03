"Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse: Erste Fotos nach der Trennung!

Erste Bilder von Lili Reinhart und Cole Sprouse nach der Trennung

Die Trennung von Lili Reinhart und Cole Sprouse war für viele "Riverdale"-Fans ziemlich hart. Lange wussten wir nicht, was wirklich bei dem Serien-Paar los ist. Es gab keine gemeinsamen Bilder mehr, sie wurden nicht mehr zusammen gesehen und Gerüchte schwirrten durch die Gegend. Erst letztes Jahr im August sprach Cole Sprouse zum ersten Mal über die Trennung mit Lili Reinhart und hat verraten, dass die beiden sich noch gut verstehen.

STARS, DIE TROTZ TRENNUNG WIEDER ZUSAMMENGEARBEITET HABEN

Trotzdem sind die einzigen Bilder der beiden zusammen Szenen aus "Riverdale". Nachdem Cole Sprouse in letzter Zeit Händchen haltend mit einem Model gesehen wurde, spekulierten einige Fans, ob sie seine neue Freundin ist. Alles noch unsicher, aber einer Sache können wir uns jetzt endlich sicher sein: Cole Sprouse und Lili Reinhart sind immer noch mindestens Freunde, denn jetzt gibt es die ersten gemeinsamen Bilder der "Riverdale"-Stars nach ihrer Trennung.

"Riverdale"-Ausflug: Ex-Paare und Freunde gehen zusammen wandern

Eine der schönsten Sachen an "Riverdale": Die Darsteller der beliebten Serie verstehen sich auch privat extrem gut. Lange haben sich Fans gefragt, wie es zwischen Cole Sprouse und Lili Reinhart aussieht. Hat die Trennung etwas verändert oder sind sie noch Freunde? Jetzt gibt es endlich die ersten gemeinsamen Fotos der "Riverdale"-Stars seit ihrer Trennung. Am Wochenende war die Gang nämlich zusammen wandern. KJ Apa mit seiner Freundin Clara Berry, Drew Ray Tanner, Charles Melton, Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Sommer Caebuccia und Mesh Gutierrez. Auf den Fotos sehen alle super happy aus. Mit Camila, Charles, Lili und Cole sind gleich zwei Ex-Paare auf dem Wander-Ausflug dabei. Es ist so schön zu sehen, dass sich die "Riverdale"-Stars weiterhin so gut verstehen. Eine Trennung ist eben nicht immer ein Ende für immer, sondern vielleicht auch ein neuer Anfang.

