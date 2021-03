„Riverdale“: Veronicas 10 krasseste Sprüche

Veronica Lodge aus „Riverdale“ ist die Queen der Kontersprüche! Oder Sprüchen allgemein! 😅 Zu Beginn der Serie ist sie noch ein Neuling im kleinen Städtchen „Riverdale“, weiß sich aber mit ihren Grips und ihrem Charme schnell einzuleben. In der Serie deutet sich an, dass Veronica früher eine ziemliche „Alpha Bitch“ war – und die scheint in ihren Aussagen immer mal wieder durch, wobei sie doch sonst eigentlich eine sehr freundliche Person ist! Was lernen wir daraus: Leg dich nicht mit Veronica an, oder du brennst! Oder erstarrst zu Eis, denn das ist ja ihre Spezialität, nicht wahr, Cheryl?