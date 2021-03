Wenn du es schaffst, bei Serien wie „Riverdale“, „The Big Bang Theory“, Grey`s Anatomy“ und Co. zu landen, dann bleibst du auch dort! Oder? Diese Stars haben ihre Hit-Serien trotzdem verlassen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche davon sind ein bisschen schockierend, aber so ist das Leben wohl manchmal hinter den Kulissen unserer Lieblingsshows.