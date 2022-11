Joe Jonas: Wird er der neue Spider-Man?

Joe Jonas als Marvel-Superheld

In einem anderen Universum hätte es sein können, dass Joe Jonas die Rolle des Spider-Man in der Film-Reihe "The Amazing Spider-Man" bekommen hätte. Tatsächlich droppte der 33-Jährige nämlich nun, dass er damals für die Produktion vorgesprochen hatte. Jedoch wissen wir alle, dass Andrew Garfield sich durchsetzte und sich die Rolle ergatterte. Schade eigentlich. Joe Jonas hätte sich bestimmt auch gut als Peter Parker gemacht.

Aber Andrew war eindeutig perfekt für die Rolle. Das bestätigte so auch Joe. "Ich war schon sehr traurig, als es damals nicht geklappt hat, aber er (Andrew) war offensichtlich der Richtige für die Rolle", so Joe Jonas im Interview.