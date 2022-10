Mann liegt 1 Jahr „tot“ auf Straße – dann passiert Unglaubliches!

TikToker mit ungewöhnlicher Challenge

Träume können in Erfüllung gehen, wenn man fest genug daran glaubt, viel dafür arbeitet und niemals die Hoffnung verliert. Ein gutes Beispiel: TikToker Josh Nalley (@living_dead_josh). Der 42-jährige Restaurantleiter ging dieses Jahr auf TikTok viral, weil er an einer Challenge teilnahm, bei der er sich in der Öffentlichkeit tot stellte – und das jeden Tag für fast ein ganzes Jahr! Doch wofür das Ganze?

TikToker Josh Nalley: Ein Traum wird wahr!

Alles begann aus Langeweile, doch schnell wurde daraus eine Bewerbung für "CSI:Vegas". Er war so gut darin, sich tot zu stellen, dass er nach knapp einem Jahr tatsächlich eine Rolle in der Serie bekam – obwohl er überhaupt keine Erfahrungen als Schauspieler hat! Die Verantwortlichen gaben ihm eine Rolle als toter Mann in einer der neuen Episoden. Die Mühe hat sich also auf jeden Fall gelohnt – und wer weiß, vielleicht wird Josh jetzt noch als Schauspieler durchstarten!

