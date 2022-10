onethingaboutme Challenge – Dumm? 🧐 TikToker gesteht Einbruch bei Paris Hilton

Das kam unerwartet für Paris Hilton

Beklaut? Ja, richtig gelesen! In dem TikTok-Video droppt der TikToker asapscience höchstpersönlich, dass er Ikone Paris Hilton etwas gestohlen hat. Dabei handelt es sich um eine schwarze Christian Dior Sonnenbrille in runder Form. Paris konnte nicht glauben, was ihr durch das Video mitgeteilt worden ist. Doch wie kam es zu dem Diebstahl? Und wieso erzählt der TikToker seine Tat auch noch öffentlich? ⤵️

TikTok-Challenge ist Schuld an dem Geständnis

Der Grund, wieso asapscience dieses Geheimnis lüftete, ist eine aktuelle TikTok-Challenge, die gerade durch die Decke geht. Bei der #onethingaboutme-Challenge droppt man auf der Social-Media-Plattform TikTok das ein oder andere Geheimnis über sich. In dem Video von asapscience erzählte er, dass er mit einem Freund in das Auto von Paris gestiegen sei. Ihr Team und sie parkten vor dem Club in Toronto, das Auto wurde nicht zugesperrt und niemand befand sich darin. So chillten die beiden eine Zeit lang in Paris' Auto, bis sie ihre Dior Sonnenbrille entdeckten. Als sie dann von draußen Geräusche wahrgenommen haben, bekamen sie Panik und sind davon gelaufen. Die beiden Freunde hatten laut Aussage von asapscience zu tief ins Glas geschaut an diesem Abend.

Erst leicht schockiert, dann umgehend am Lächeln. Paris Hilton wäre auch nicht Paris Hilton, wenn sie die Story nicht mit Humor nehmen würde. Und so reagierte sie auch in dem Duett-TikTok-Video. asapscience entschuldigte sich für seine Tat und meinte "Paris, wenn du das siehst, bitte verzeih mir, ich war wild drauf, aber du kannst deine Sonnenbrille natürlich jederzeit gerne zurückhaben. Aber steck mich nicht in den Knast deswegen. Du bist reich!". Paris Hilton meinte nur, dass alles cool ist und er die Sonnenbrille behalten kann. Er solle aber noch ein zweites Video mit einem Sonnenbrillen Reveal machen. Als asapscience sah, dass Paris auf sein TikTok-Video reagierte, flippte er völlig aus! Er freute sich sehr. In dem besagten zweiten TikTok-Video entschuldigte er sich nochmals und zeigte ihre Dior Sonnenbrille. "Hier ist deine Sonnenbrille, die ich zeigen sollte, Paris. Tut mir echt nochmals leid, dass ich in dein Auto gestiegen bin und deine Brille mitgenommen habe. Ich werde sie aber dir zur Liebe dieses Wochenende tragen und ganz viel Spaß damit haben. Viele Küsse", so der TikToker. Puh, das ist ja nochmals alles gut gegangen! 😜

