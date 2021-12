"One Direction": Comeback 2022 wahrscheinlich

Fünf Jahre waren sie ein Team, tourten durch die Welt und wurden zu einer der bekanntesten Bands weltweit. Dann kam im Jahr 2015 die Schockmeldung für viele Fans: "One Direction" legt eine Pause ein! Auf unbestimmte Zeit.

Baldige Reunion von "One Direction"?

Ist ein Comeback von "One Direction" im Jahr 2022 realistisch? In der Vergangenheit haben die Mitglieder vereinzelt immer wieder über ein neues Aufleben der Boyband gesprochen. Louis Tomlinson hat eine klare Meinung zu einem möglichen Comeback und auch Harry Styles hat bereits Klartext gesprochen! Alle Mitglieder haben ihre Rückkehr nie ausgeschlossen und nun hat ein guter Freund der Musiker seine Meinung über ein "One Direction"-Comeback geteilt!

One Direction: Ihre 10 erfolgreichsten Musik-Videos

Gemeinsamer Freund spricht Klartext

Der internationale Star Ed Sheeran wurde kürzlich gefragt, ob es ein Comeback seiner Kumpels wiedergeben wird. Er antwortete: "Ich denke, sie werden aus der Pause zurückkommen." Uii, Ed Sheeran scheint also hoffnungsvoll auf das Ganze zu blicken. Aber ist es realistisch, dass Liam, Niall, Louis und Harry im kommenden Jahr 2022 schon wieder zusammen auf der Bühne stehen? Vor Kurzem hatte Harry Styles erst sein Marvel-Debüt mit seiner Rolle in "Eternals", außerdem erscheinen nächstes Jahr noch die Filme "Don’t Worry Darling" und "My Policeman". Das lässt darauf schließen, dass Harry sich demnächst weiterhin als Schauspieler ausprobieren möchte. Außerdem möchte Harry Styles (wenn Corona es zulässt) im kommenden Jahr auch noch auf Tournee gehen und das ein oder andere Konzert spielen. Und auch die anderen "One Direction"-Mitglieder arbeiten fleißig an ihren Projekten. Ob sie Zeit für ein Comeback haben, wenn so viel auf der Agenda steht? Vielleicht wird die Reunion noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt! 💪🏻 🤗

* Affiliate-Link

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->