Liam Payne gibt eigene Online-Konzertreihe

Durch die Corona-Pandemie sind seit März alle Konzerte verschoben oder sogar abgesagt worden. Experten vermuten sogar, dass es vor Herbst 2021 gar keine Events mehr geben wird. Liam Payne veranstaltete bereits zwei erfolgreiche Teile seiner Online-Konzertreihe „The LP Show“ im Juli und August. Am Samstag (31.10.) um 20 Uhr wird es dann besonders gruselig. Mit „Act 3“ wird es nämlich ein Halloween-Special geben! Schon jetzt postet der One Direction-Star viele Teaser, in denen er verschiedene schaurige Kostüme trägt. „Ich werde ein brandneues Set performen, viele neue Spiele während der Afterparty mit euch spielen und den ganzen Abend Merch verlosen“, schreibt der Sänger auf Instagram. Und damit noch nicht genug: Als Special-Guest hat er den britischen „Harry Potter“- Star Tom Felton eingeladen. Den Erlös aus den Ticketverkäufen spendet Liam an seine Crew, mit der er normalerweise getourt wäre und an die britische Hilfsorganisation „The Trussel Trust“

Tickets für das Charity-Konzert von Liam Payne bekommt ihr hier ab ca. 9€.

Niall Horan erobert die Royal Albert Hall

Am 07. November um 21 Uhr schließt sich Niall Horan seinem One Direction-Kollegen an und legt mit einem Online-Konzert live aus der Royal Albert Hall in London nach. „Ich werde für 1 Stunde und 15 Minuten spielen. Ich hatte nie die Chance, die meisten Songs von meinem neuen Album live zu performen. Die Fans hätten sie erst auf meiner Tour gehört. Ich werde auch ein paar Songs von meinem alten Album spielen und es gibt noch ein oder zwei Überraschungen“, erzählte der One Direction–Star in einem Interview mit BBC. Wie auch bei Liam Payne geht der Ticketerlös des Charity-Konzerts an die Crew, mit der Niall Horan dieses Jahr auf Tour gegangen wäre und an den kürzlich gegründeten Hilfsfond #WeNeedCrew, der verschiedene Tour-Crews unterstützt.

Tickets für Niall Horans Livestream gibt es hier für 17,50€.

