10 Sachen, die wir nach der Corona-Pandemie wieder machen sollten

So lustig der Corona-Check mit den Ellbogen am Anfang war, so nervig wird er mit der Zeit. Kuscheln und seine Liebsten zu Umarmen gehört definitiv zu den Dingen, die die meisten Menschen während der Corona-Pandemie vermisst haben. Alle verlorenen Kuschel- und Kuss-Einheiten sollten wir also dringend nachholen, sobald der ganze Spuk hier vorbei ist. Kuscheln macht nämlich happy!