"Harry Potter"-Reihe: Ein echtes Muss!

Wir alle kennen und lieben sie. Die "Harry Potter"-Reihe. Egal, ob als Buch, oder als Film. Die Geschichte von Harry Potter, seinen Freunden, seinen Feinden und die unzähligen Abenteuer, haben Millionen von Menschen in den Bann gezogen. Auf der ganzen Welt ist "Harry Potter" bekannt. Mittlerweile gibt es nicht nur Filme, Bücher, sondern auch unzählige Merch-Artikel. Sogar ein Nachbau der magischen Zauberwelt von Hogwarts mit dem bekannten Schloss, gibt es im Freizeitpark "Disney World" in Orlando zu besuchen. Und nun gibt es die Geschichte von "Harry Potter" auch als Theaterstück! Schaut euch unbedingt den neuen Trailer von "Harry Potter" an, um schon einmal einen Vorgeschmack zu bekommen! Bei dem Stück handelt es sich nämlich nicht um die Neuaufmachung eines alten Teils, sondern um einen brandneuen "Harry Potter"-Teil. Der vollständige Titel des neuen Theaterstücks ist „Harry Potter und das verschwundene Kind“. Hört sich auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an, oder?! 😜

Tom Felton: Rückkehr als Vater!

Obwohl Tom Felton in den "Harry Potter"-Movies der Bösewicht war, versteht er sich im echten Leben richtig gut mit seinen Co-Darstellern Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint! Alle sind dick miteinander befreundet. Tom Felton und Emma Watson wird sogar seit Längerem eine Liebesbeziehung nachgesagt. Öffentlich bestätigt wurde dies jedoch noch nicht. In einem Interview redete der Schauspieler Tom Felton nun darüber, welche Rolle er gerne in einem neuen "Harry Potter"-Film übernehmen würde. „In ein paar Jahren könnte ich mir gut vorstellen die Rolle des Lucius Malfoy zu spielen“, so der 32-Jährige.Tom findet die Idee, als Vater von Draco, wieder in den "Harry Potter"-Movies aufzutauchen, jeden Falls echt cool – wir auch! Bleibt also zu hoffen, dass es irgendwann zu einer neuen Verfilmung kommt. Wir drücken die Daumen! 😊

