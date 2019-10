2020 kommt "Harry Potter" nach Deutschland

Für echte Fans der Fantasy-Reihe war es eine krasse Überraschung: "Harry Potter" wird ab 15. März 2020 in Hamburg als ganz neues Theaterstück aufgeführt. "Harry Potter und das verwunschene Kind" heißt das Ganze und ist einigen schon aus der englischen Version des Stücks, die 2016 uraufgeführt wurde, oder aus dem kurz darauf erschienenen Buch bekannt. Bei uns in Deutschland sah es aber mit einer Fortsetzung der "Harry Potter"-Story von J.K.Rowling ziemlich mau aus. Bis jetzt! Die Premiere rückt nämlich immer näher und mittlerweile sind schon einige Details bekannt. Erstens: Die Darsteller, die Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Co. spielen werden. Und zweitens: Könnt ihr im deutschen Trailer einen ersten Blick auf die Show werfen. Mega!🧙🏻‍♂️

Darsteller und Trailer zum "Harry Potter"-Stück

"Nach 11 Jahren endlich einen Brief aus Hogwarts bekommen", schreibt Schauspielerin Madina Frey unter ihren Instagram-Post, auf dem der ganze Haupt-Cast für das "Harry Potter"-Theaterstück zu sehen ist. Neben ihr stehen Markus Schöttl als Harry Potter, Sebastian Witt als Ron, Sarah Schütz als Ginny, Jillian Anthony als Hermine, Vincent Lang als Albus, Alen Hodzovic als Draco und Mathias Reiser als Scorpius auf der Bühne. Die freuen sich alle schon extrem ihren Charakteren und Hogwarts live neues Leben einzuhauchen und das Publikum mit der magischen Geschichte zu verzaubern. Wer noch stark dran zweifelt, ob "Harry Potter" wirklich fürs Theater geeignet ist, kann sich hier gleich mal den Trailer dazu reinziehen. Also, wir finden das sieht echt super spannend aus und null nach ödem "Kulturnachmittag".✨

