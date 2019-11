Robert Pattinson schwärmt von "Harry Potter"!

Bevor Robert Pattinson als Erward Cullen seinen Durchbruch mit der "Twilight"-Saga hatte, war er in "Harry Potter und der Feuerkelch" zu sehen. Er spielte dort den Hogwarts-Schüler Cedric Diggory. Noch heute, ganze 14 Jahre später, erinnert sich Robert immer noch sehr gerne an die Zeit am Set zurück. In einem Podcast erzählte der Schauspieler nun, wie es wirklich am Set von "Harry Potter" zuging: „Es war ein echt angenehmes Umfeld bei Harry Potter", verrät er. "Wenn ich es mit den Filmen vergleiche, in denen ich danach mitgespielt habe, kann man klar sagen, es war eine sehr behutsame und beschützende Umgebung. Es war eine großartige Zeit“, so der 33-Jährige. Kein Wunder: Zu dem Zeitpunkt, als er in dem beliebten Kinofilm mitspielte, war Robert Pattinson auch gerade erst 18 Jahre alt. Und manche seiner Film-Kollegen waren mit 15 oder 16 Jahren sogar NOCH jünger!

Das macht Robert Pattinson heute!

Viele sehen heute in Robert Pattinson nur den Vampir und Mädchen-Schwarm Edward aus "Twilight". Doch was machen die Stars aus "Twilight" eigentlich heute? Karrieretechnisch läuft es derzeit richtig gut für den 33-jährigen Schauspieler. Lange wurde gemunkelt, ob Robert Pattinson der neue Batman wird. Nun ist es offiziell: Der Vampir wird tatsächlich zur Fledermaus! Der "Remember Me"-Darsteller hat nämlich die heiß ersehnte Rolle des neuen "Batman" bekommen. Im Netz sind die Comic-Fans am Zweifeln, ob Robert Pattinson auch wirklich der passende Kandidat für die Rolle ist. Er selbst war auch überrascht, da die Konkurrenz sehr groß war. Er freut sich jedenfalls sehr auf das Film-Projekt und wird mit Sicherheit 110% geben, um als Batman die Zuschauer zu begeistern 🙌🏼

