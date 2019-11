Kirsten Stewart spricht über Ex-Beziehung mit Robert Pattinson

Kristen Stewart (29) und Robert Pattinson (33) waren nicht nur vor der Kamera ein Herz und eine Seele, auch hinterm Set knisterte es gewaltig. Kurze Zeit später wurde aus ihnen nicht nur in der Twilight Saga ein Paar. Bis 2013 waren Kristen und Robert mit ein paar Breaks auch privat zusammen. Über ihre Liebe schwiegen die beiden Schauspieler jedoch in der Öffentlichkeit. Als dann auch noch ein Foto auftauchte, auf dem Kristen Stewart fremd kuschelte, schien für viele klar zu sein, dass die Beziehung der Twilight-Schauspieler rein aus Marketing-Zwecken entstand. Nun sprach die 29-Jährige in einem Interview über ihren Ex-Boy Robert.

„Er war meine erste große Liebe“

Die Schauspielerin kommt während des Interviews in der „Howard Stern Show“ aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Immer wieder betont sie, dass es zwischen den Beiden einfach gefunkt hätte und dass sie sogar mehrere Jahre ein glückliches Pärchen waren. „Er war meine erste Liebe und ist auch heute noch der Beste“, so die 29-Jährige.

Dass sie während ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit oftmals allein gesehen worden sind, hatte laut des Twilight-Stars einen bestimmten Grund: Sie wollten den Papparazzi kein neues Futter geben. Deshalb verzichteten sie oftmals auf zärtliche Gesten. Doch, dass das für ein frisch verliebtes Paar super schwer gewesen sein muss, ist kaum auszumalen. Laut Kristen Stewart sei diese Zeit einfach nur „zum Kotzen“ gewesen. Jahrelang hatte sie Angst, man würde denken, die Beziehung mit Robert Pattinson sei für Filmzwecke inszeniert worden.

Auch ihre neue Liebe lernte sie am Set kennen

Lange munkelte man über ein Liebescomeback mit dem Ex. Doch seit August ist Kristen mit Dylan Meyer zusammen. Die beiden lernten sich vor einigen Jahren an einem Filmset kennen. Allerdings haben sie sich dann erstmal wieder aus den Augen verloren. Erst auf einer Geburtstagsparty eines Freundes begegneten sie sich wieder. Von dem Zeitpunkt an, war das Glück perfekt. Selbst eine Hochzeit schließt die 29-Jährige nicht aus.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!