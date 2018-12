Twilight: Diese Schauspielerin erinnert sich nicht mehr an ihre Rolle

10 Jahre ist es nun her, dass der erste Teil von Twilight in die Kinos kam. Nun verrät diese Schauspielerin, dass sie sich gar nicht mehr an ihre Rolle erinnern kann.

Twilight: Anna Kendrick hat ihre Rolle vergessen

Die Vampir-Saga "Twilight" feierte kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum. Diese Zeitspanne war offenbar lang genug, für Schauspielerin Anna Kendrick, um zu vergessen, dass sie ein Teil davon war. Anna Kendrick twitterte: "Heilige Scheiße. Ich erinnerte mich nur, dass ich in Twilight war." In einem weiteren Tweet schrieb sie: "Oh Gott. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein ganzes Leben lang feststeckte." Was diese kryptischen Tweets wohl zu bedeuten haben? Vielleicht meint Anna damit, dass sie sich seit ihrer Nebenrolle in "Twilight" nicht wirklich weiterentwickelt hat oder sie hat die Zeit am Set des Vampir-Films tatsächlich über die Jahre verdrängt. Vielleicht bringt die Schauspielerin demnächst Licht ins Dunkel.

u tweet like you’re always having an epiphany about simple things i love it pic.twitter.com/7R65szbOCP — Kat // Stream Epiphany cowards (@stobhmygod) 27. November 2018

Anna Kendrick nach Twilight

Anna Kendrick spielte in "Twilight" als Jessica Stanley, die Highschool-Freundin von Bella Swan (Kristen Stewart). Die Schauspielerin fand fortan kritischen Zuspruch für ihre Rolle in Jason Reitmans "Up in the Air" und spielte außerdem eine Hauptrolle in den äußerst erfolgreichen Filmen "Pitch Perfect". Derzeit stürmt ihr neuer Film "Nur ein kleiner Gefallen" die Kino-Charts. Man muss zugeben, dass "Twilight" ein tolles Sprungbrett für viele Stars war unter anderem eben auch Anna Kendrick.

Twilight: Die Stars waren dabei

Nach 10 Jahren kann die ein oder andere Nebenrolle bei "Twilight" gerne mal in Vergessenheit geraten. Neben Anna Kendrick hatte auch weitere hochkarätige Schauspieler eine Rolle in der Vampir-Saga. Rami Malek ist einer von ihnen. Er begeistert aktuell in "Bohemian Rapsody" als Queen-Frontmann Freddy Mercury. In "Twilight" hatte er die Nebenrolle des Vampirs Benjamin. Auch Dakota Fanning spielte in der Vampir-Saga mit. Sie gehörte zum den Volturis und spielte die Rolle der Jane. Jeder kennt Schauspieler Lee Pace aus Filmen wie "Der Hobbit" und "Guardians of the Galaxy". Kaum einer kann sich noch eine seine Rolle als Nomaden-Blutsauger Garrett in "Twilight erinnern.

Diese Artikel könnten dich ebenfalls interessieren: