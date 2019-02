Twilight: Bella und Jacob wieder vereint

"Twilight": Team Edward oder Team Jacob?

Mit "Twilight – Biss zum Morgengrauen" startete 2009 die Euphorie um Robert Pattinson (32) alias Eward Cullen, Kristen Steward (28) alias Bella Swan und Taylor Lautner (27) alias Jacob Black. Das "Twilight"-Fieber steigerte sich bis ins Unermessliche. Es wurden zwei Lager gebildet: Man musste sich entscheiden, zählt man zu Team Jacob oder Team Edward? Die einen waren absolut dafür, dass sich Bella für den hotten Werwolf entscheidet und die anderen wiederum waren besessen von dem geheimnisvollen Vampir. Bella entschied sich letztendlich für Edward. Auch privat gaben Kristen und Robert ein absolutes Traumpaar ab, doch leider hielt ihre Liebe nur drei Jahre.

"Twilight"-Reunion: Kristen Stewart und Taylor Lautner machen gemeinsam Party

Mittlerweile scheinen nur noch Kristen und Taylor miteinander befreundet zu sein. Taylor Lautners Freundin Taylor Some schmieß anlässlich seines 28. Geburtstag eine mega Sause für ihren Liebsten. "Ich war noch nie so überrascht", schrieb das Geburtstagskind nach der Überraschungsparty auf Instagram. Besonders hat sich Taylor über die Reunion mit seiner Kollegin Kristen Stewart gefreut. So toll, dass die "Twilight"-Stars auch nach so vielen Jahren miteinander befreundet sind. Seltsam nur, dass Robert Pattinson nicht da war.

