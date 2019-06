Kristen Stewart: Liebescomeback mit Ex?

Kristen Stewart & Stella Maxwell

Diese beiden hatten definitiv eine rasante Romanze am laufen! Kristen Stewart und Stella Maxwell begannen sich Ende 2017 zu daten und hatten eine On-Off-Beziehung, bis es schließlich ernster zwischen den zwei Turteltauben wurde. Ende 2018 ging die Liebe zwischen dem „Twiligt“-Star (Wir wollen "Twilight" zurück!) und dem Victorias-Secret-Model dann aber leider in die Brüche. Grund dafür war angeblich, dass sie eine Fernbeziehung führten und sich deshalb immer mehr auseinanderlebten und noch dazu viel Streit hatten … Keine gute Grundlage für eine glückliche Beziehung! So versteht sich Kristen übrigens heute mit ihrem Ex-Freund aus "Twilight"-Zeiten Robert Pattinson.

Liebescomeback bei #Kristella?

In letzter Zeit verbringen Kristen und Stella jetzt aber wieder auffällig viel Zeit miteinander! Ende Mai wurden sie als letztes dabei gesichtet, wie sie gemeinsam einkaufen gingen. Jetzt machten sich die zwei eine nette Zeit in einem Nagelstudio und verließen den Laden anschließend gemeinsam. Ob bei #Kristella wohl wieder was läuft oder ob die zwei einfach nur Freunde sind? Eigentlich ist eine Freundschaft zwischen Ex-Partnern ja eher selten, andererseits traf sich Kristen in letzter Zeit auch mit einer anderen und zwar der Stylistin Sara Dinkin …

