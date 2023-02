Harry Styles: Heftige Kritik wegen Grammy-Rede

"Ach Sch***e. Jeder Künstler in dieser Kategorie hat mich in vielen verschiedenen Zeiten in meinem Leben so sehr inspiriert. Ich denke, in Nächten wie heute Abend ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, dass es so etwas wie das Beste in der Musik nicht gibt. Ich bin so dankbar. Das passiert Leuten wie mir nicht sehr oft. Das ist so schön. Danke", so der Sänger. Während Fans Harry sofort zu seinem Award gratulierten, kritisierten ihn andere für seine Worte: "Das passiert Leuten wie mir nicht oft". Denn es ist kein Geheimnis, dass "weiße Männer" wie Harry bei Preisverleihungen, wie den Grammys, in der Vergangenheit oft bevorzugt behandelt wurden. In diesem Jahr trat er gegen Beyoncé an, die zum vierten Mal in dieser Kategorie nominiert war, und zum vierten Mal leer ausging. Und auch Bad Bunny wäre der erste Latino-Gewinner in dieser Kategorie gewesen, wenn der Award an ihn gegangen wäre. Kommentare zu Harrys Aussage wie: "'Das passiert Leuten wie mir nicht' ist das privilegierteste eines Weißen, das jemals bei einer Preisverleihung geäußert wurde", sind keine Seltenheit. Harry selbst hat sich zu der Kritik bisher noch nicht geäußert.