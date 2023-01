Harry Styles: Peinliche Panne bei Konzert!

Harry Styles: Fans trauen ihren Augen nicht

Auf TikTok & Co. gehen gerade viele Videos viral, die Harry Styles wieder auf seiner großen "Love On"-Tour zeigen. Er singt, tanzt, performt wie ein junger Gott und seine Fans sind (wie immer) hin und weg. Doch dieses Mal ist eine Sache anders. Bei einem großen Schritt nach vorne, mitten auf der Bühne, während er den Song "Music For a Sushi Restaurant" singt, reist Harrys Hose. 😁

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Wednesday": Die verschiedenen Kräfte der Addams-Familie

Mann liegt 1 Jahr „tot“ auf Straße – dann passiert Unglaubliches!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Loch in der Hose – schon wieder!

Die Videos einiger Fans zeigen Harry Styles schockierten Blick, als er, umgeben von Tausenden Menschen, realisierte, was da gerade passiert ist. Seine Augen werden groß und er versucht natürlich sofort das Loch in seiner Hose zu verdecken. Jedoch ist es so riesig, dass das nicht so einfach war. Das Ganze ereignete sich mitten in der Show und Harry wäre nicht Harry, wenn er nicht einfach sein Konzert und seine Performance weiter durchgezogen hätte. So schnappte er sich kurzerhand eine Pride-Flagge von einem Fan aus der ersten Reihe, bindet sich diese um seine Hüfte und machte wie ein Profi weiter!

Wahre Harry Styles Fans sind aber nicht wirklich schockiert, dass ihm so etwas passiert ist. Erst im Dezember 2022 passierte dem 28-jährigen Musiker dasselbe, während einer seiner Shows. Damals war es keine Hose, sondern ein Jumpsuit, welcher zwischen seinen Beinen aufplatzte. Ihm war es bestimmt wieder peinlich, aber seine Community fand es einfach nur witzig. 😋

* Affiliate-Link