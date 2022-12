"Wednesday": Die verschiedenen Kräfte der Addams-Familie

Ein Schlüsselelement in der ersten Staffel von "Wednesday" sind die langsam zum Vorschein kommenden psychischen Kräfte von Wednesday. Da sie noch keine Ahnung hat, wie sie die immer wieder auftretenden Visionen kontrollieren kann, erscheinen sie immer willkürlich. In der Regel werden sie aber durch die Berührung einer Person oder eines Gegenstandes ausgelöst. Das führt dazu, dass sie einen damit verbundenen Moment aus der Vergangenheit oder Zukunft sieht. Ihre psychischen Kräfte hat sie von beiden Serien ihrer Familie geerbt: Zum einen ist ihre Mutter Morticia eine mächtige Seherin, zum anderen war eine Vorfahrin ihres Vaters Gomez, Goody Addams, eine berühmte Hexe und Seherin. Wie Goody, ist Wednesday eine Art Seherin, die auch als "Rabe" bekannt ist. Was das bedeutet? Wednesdays Visionen sind stärker und mächtiger. Doch das bringt auch Risiken mit sich: Morticia warnt ihre Tochter, dass sie verrückt werden könnte, wenn sie nicht richtig ausgebildet wird.