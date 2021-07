Harry Styles und Olivia Wilde: Verlobung in Gefahr?

Schon seit Anfang des Jahres gehen Gerüchte herum, dass Harry Styles und Olivia Wilde ein Paar seien. Diese Gerüchte können wir nun also so ziemlich bewiesen ansehen! Erst kürzlich wurde Styles von Fans auf frischer Tat ertappt: Mit Olivia Wilde wurde er in Italien auf einer Yacht gesichtet. Und für die Fans, die sich gerade noch einreden wollen, dass das bestimmt nur eine Phase für den Sänger und Schauspieler ist und er bald wieder auf dem Markt sein wird, haben wir noch „schlechtere“ Nachrichten. 🥺 Es ist nämlich ziemlich ernst zwischen den beiden, wie eine Insiderquelle verraten hat! Das dürfte mindestens einer Person (abgesehen von den Fans) allerdings ziemlich gegen den Strich gehen.

Verlobung steht im Raum

Auf Instagram findet sich ein Promi-Gerüchte-Account, der kürzlich ziemlich heiße News über die beiden Turteltäubchen verbreitet hat! Ein Fan stellte eine Frage an den Account bezüglich der beiden – und die Antwort ließ das Internet toben! 😂 „Harry & Olivia sind sehr ernst miteinander. Ich weiß noch nichts über eine Verlobung, aber die beiden sind so ernst miteinander, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit sein könnte. Man erzählt sich, dass die beiden schon darüber gesprochen haben.“ Heftig! Die beiden sind – soweit wir wissen – seit nunmehr sieben Monaten zusammen und reden jetzt schon über eine Verlobung? Aber hey: Wenn’s passt, dann passt es halt! 💕 Wir für unseren Teil freuen uns sehr für die beiden. Allerdings wissen wir von einer Person, die das auf jeden Fall nicht tut!

Der Ex hat noch zu knabbern

Es wäre nicht Wildes erste Verlobung: Jason Sudeikis war bis November 2020 mit Wilde zusammen und die beiden waren ganze sieben Jahre lang verlobt. Eine vergleichsweise kurze Zeit später begann sie, Styles zu daten. Für Sudeikis ist diese Zeit offenbar VIEL zu kurz gewesen, denn es heißt, er sei völlig am Boden wegen der Neuigkeiten seiner Ex. Schon die Trennung hat ihn sehr mitgenommen, wie er einmal verriet: „Ich kann den Grund besser verstehen, wenn ein Jahr vergangen ist, oder noch besser in zwei, oder noch viel besser in fünf Jahren. Dann wird es sich wandeln von dem ‚Buch meines Lebens‘ hin zu einem Kapitel, zu einem Paragraphen, zu einer Zeile, zu einem Wort und zu Gekritzel.“ Klingt für uns, als wäre es noch nicht soweit. 🙈

