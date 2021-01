Olivia Wilde: Hat Harry Styles eine neue Freundin?

One-Direction-Fans aufgepasst! Es könnte nämlich sein, dass ein neues Band-Mitglied vergeben ist. Schon länger wird spekuliert, ob Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) ein Paar sind. Woher sich die beiden kennen? Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass es einen neuen Kinofilm mit dem One-Direction-Star geben wird. In diesem Film wurde sogar ein One-Direction-Fan zur Filmpartnerin von Harry Styles, Florence Pugh. Aber es wird noch besser: "Don't Worry Darling" ist ein Psychothriller von keiner geringeren, als Schauspielerin und Filmemacherin Olivia Wilde! Die beiden haben bei den Dreharbeiten also eng zusammengearbeitet und es gab schon länger Gerüchte, dass sich die beiden auch privat sehr nahestehen. Jetzt gibt es die ersten Beweise und kein Scherz: Wir mussten heute Morgen kurz die Luft anhalten, als wir das gesehen haben!

Erste Bilder: Harry Styles und Olivia Wilde sind ein Paar!

Der amerikanische Nachrichtendienst Page Six hat nämlich exklusive Fotos und Videos von Harry Styles und Olivia Wilde – HÄNDCHENHALTEND! Die beiden besuchten am Wochenende die Hochzeit von Harrys Manager Jeff Azoff, welche auf einer Ranch in Kalifornien stattfand. Auf dem Video sieht man, wie Harry und Olivia Hand in Hand Richtung Hochzeitslocation spazieren und ziemlich happy aussehen. Schon im November gab es erste Dating-Gerüchte, als Olivia Wilde Harry öffentlich auf Twitter verteidigte, nachdem sich eine Moderatorin über sein Vogue-Cover lustig machte und sagte "Männer sollen wieder männlicher sein". Olivia sagte dazu nur, "du bist erbärmlich" und das können wir nur unterschreiben. So eine Aussage geht in unserem Zeitalter gar nicht. Wo wir schon bei Twitter sind: Auf der Plattform trendet aktuell der Hashtag zu "Olivia Wilde und Harry Styles" und Fans sind … na ja … nicht sonderlich happy, dass ihr One-Direction-Liebling kein Single mehr ist. Aber ganz ehrlich: Wir gönnen ihm das Glück und finden, dass die beiden ein tolles Paar abgeben (auch, wenn ein kleines bisschen Eifersucht im Spiel ist). Hoffentlich gibt es bald noch mehr Bilder und News zu ihrer Liebe! Am besten direkt von Harry oder Olivia, dann wäre es quasi official-official! 🙊

