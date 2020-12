Harry Styles spricht über One Direction

Erst im Juli 2020 feierten Fans auf der ganzen Welt 10 Jahre One Direction und erinnerten sich an die Geschichte von 1D. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Bilderbuch steht, denn bis heute gilt die 1D-Community als eine der stärksten Fan-Gruppen ever. Regelmäßig schwärmten Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne von ihrer Zeit in der Band. Im BRAVO-Interview hat Liam Payne sogar schon ganz offen über das One-Direction-Comeback gesprochen! Nur Harry Styles hielt sich bisher etwas zurück. In einem neuen Interview spricht er jedoch ganz offen über seine Zeit bei One Direction und wir können euch versprechen, dass euer Fan-Herz dabei schmelzen wird …

Harry Styles über One Direction: "Wir haben es geliebt in der Band zu sein!"

In einem Interview mit Variety schwärmt Harry Styles förmlich von One Direction und verliert nur liebe Worte über seine Zeit in der Band. Als er auf die Solo-Karrieren der Jungs angesprochen wird, sagt er: "Wenn man sich in der Vergangenheit Menschen anguckt, die eine Boyband verlassen haben und mit ihren Solo-Karrieren angefangen haben, merkt man, dass sie das Gefühl haben sich für ihre Zeit in der Band zu entschuldigen: 'Keine Sorge Leute, das war nicht ich. Jetzt mache ich, was ich schon immer tun wollte.' Aber wir haben es geliebt in der Band zu sein", schwärmt der 26-jährige Sänger. Es ist total schön zu sehen, dass sich die Band-Mitglieder noch heute ihre Erfolge gönnen. "Ich glaube, dass es für Leute zur Gewohnheit gehört, gegeneinander anzutreten. Uns ging es jedoch nie darum, sondern um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung. Die Tatsache, dass wir alle unterschiedliche Dinge außerhalb der Band erreicht haben, zeigt nur, wie hart wir gearbeitet haben, als wir noch zusammen waren." Und genau diese harte Arbeit hat sich bis heute ausgezahlt, denn noch immer gehören One Direction zu den beliebtesten Bands der Welt.

Harry Styles ist außerdem für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert! In der Kategorie "Sänger/-in international" könnt ihr für ihn voten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->