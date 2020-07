Einschlafen mit Harry Styles: So geht’s! 

Harry Styles auch solo super erfolgreich

Mit der Casting-Band „One Direction“ wurde Harry Styles 2010 zum Mega-Star, doch auch solo ist der 26-Jährige super erfolgreich. Mit dem Video zu seiner neuen Single „Watermelon Sugar“ brachte er seine Anhänger gerade erst wieder zum Ausrasten. Millionen Fans weltweit liegen dem smarten Briten zu Füßen und wünschen sich wohl nichts sehnlicher, als ihm einmal im Leben ganz nahe zu kommen.

Harry Styles Stimme zum Einschlafen

Nachdem vor Kurzem schon eine Kerze mit Harrys Duft auf den Markt kam, können die Fans ganz bald auch gemeinsam mit dem Sänger einschlafen. Harry wispert ihnen mit seiner angenehmen Stimme ganz sanft ins Ohr – aber nicht über seine Musik! Wie die Schlaf-, Entspannungs- und Meditations-App „Calm“ nun mit einem Posting auf Twitter bekannt gab, hat der 26-Jährige für sie eine Lesung mit dem Titel „Dream With Me“ – „Träum mit mir“ – aufgenommen, die ab dem 8. Juli zum Download erhältlich sein wird. In dem kurzen Teaser-Clip kann man den Star bereits kurz hören, wie er haucht: „Hallo, ich bin Harry Styles!“

Harry Styles Fans sind begeistert

Dazu teilte die App unzählige Reaktionen der Fans, die komplett aus dem Häuschen sind. „Das ist alles, was ich jemals wollte“, „Ich brauche das in meinem Leben“ oder „Mein größter Traum geht in Erfüllung“, lauten nur einige der begeisterten Kommentare. Schöne Träume sind also garantiert!

