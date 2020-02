Harry Styles: Schock sitzt tief!

Vor nicht einmal zwei Wochen wurde Harry Styles, der ehemalige "One Direction"-Star bedroht und überfallen. Der Brite war in London, bereitete sich auf seinen Auftritt bei den Brit Awards vor. Er hat sich die Beine im Nobelstadtteil Hampstead vertreten, als Harry Styles plötzlich auf offener Straße ausgeraubt und mit einem Messer bedroht wurde! 😮 Verletzt wurde der "Watermelon Sugar"-Sänger zum Glück nicht. Hinzu kam noch, dass seine Ex-Freundin Caroline Flack, einen Tag zuvor, verstorben ist. Wie nun öffentlich wurde, hat die Moderatorin Selbstmord begangen. Bei den genannten Brit Awards gedachte Harry Styles seiner verstorbenen Ex-Freundin. Der Sänger hatte also mit vielem zu kämpfen in der letzten Zeit …

Harry Styles: Mehr Sicherheitspersonal!

Nachdem Angriff den Harry Styles miterleben musste, ergriff er nun krasse Maßnahmen. Er verstärkte sein Sicherheits-Team und stellt noch mehr Personal ein. Wusstest du, dass der "Adore You"-Sänger bereits Opfer eines Stalkers wurde?🙈 Selbst während den Brit Awards, welche vor Kurzem waren, war Harrys neuer Bodyguard immer an seiner Seite. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Bodyguard, sondern um einen der Besten. Nämlich um den ehemaligen Bodyguard von Mick Jagger! Harry nimmt das Thema Sicherheit, jetzt ernster denn je. Wir hoffen, dass ihm weitere traumatischen Ereignisse in Zukunft erspart bleiben! 🍀

