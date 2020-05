Harry Styles: Die Musik bedeutet ihm alles

Seine Solo-Musikkarriere könnte nicht besser laufen. Harry Styles schaffte mit seinem zweiten Solo-Album "Fine Line" etwas, was seine One-Direction-Kollegen nicht erreicht haben. Der britische Sänger kletterte sofort auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Jedes Lied auf seinem Album ist Ohrwurm und Gefühlsachterbahn zugleich. Harry verarbeitet in seiner Musik seine Emotionen und das macht ihn und seine Musik auch so echt. Mit den ehemaligen One-Direction-Mitgliedern Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson versteht sich Harry immer noch gut, auch wenn jeder der Jungs gerade seinen eigenen musikalischen Weg geht. Immer wieder wird über eine Reunion der 1-D-Sänger gemunkelt. Nun hat Harry Styles endlich Klartext über ein One-Direciton-Comeback gesprochen und offenbart, dass er eine Wiedervereinigung nicht ausschließt!

Fans von Harry Styles sind nicht nur völlig hin und weg von seinem guten Aussehen und seiner einzigartigen Stimme – auch der Duft von Harry lässt ihre Herzen höherschlagen. Der 26-Jährige hat seinen Duft im Parfum von Tom Ford gefunden. Seit Jahren trägt er Tom Fords "Tobacco Vanille". Ein klassischer, würziger Duft, der das Aroma von Vanille, Kakaobohnen und getrockneten Früchten vereint. Da das Parfum ziemlich teuer ist (100 ml Flasche für 240 €) gibt es jetzt eine preisgünstige Alternative. Die US-Supermarktkette Target bietet eine Vanille Kerze an, die genau die Aromen des "Harry-Styles-Parfum" abdeckt. Dies hat sich allerdings schnell herumgesprochen. So waren alle Kerzen in so ziemlich jedem Target Markt nach kürzester Zeit ausverkauft. Target arbeitet bereits an Nachschub, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Im Netz liest man Kommentare zu den Kerzen wie: „Alles, was ich möchte, ist eine Harry Styles Kerze neben mein Bett stellen und 'Cherry' zu hören“ oder „Omg, es gibt eine Kerze die nach Harry riecht! Die steht ganz oben auf meiner Geburtstagsliste!“ Die Fans sind also mehr als begeistert! 🕯

