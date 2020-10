Harry Styles erobert Hollywood

Mit der Casting-Band One Direction wurde Harry Styles 2010 zum Mega-Star, doch auch solo ist der 26-Jährige super erfolgreich – und das nicht nur musikalisch! Nach seinem Kino-Debüt in Christopher Nolans „Dunkirk“ spielt der Brite nun im nächsten Hollywood-Blockbuster mit. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Harry für Olivia Wildes Psychothriller „Don't Worry, Darling“ vor der Kamera steht. Zu seinen Co-Stars gehören nicht nur Chris Pine und Dakota Johnson, sondern auch „Little Women“-Star Florence Pugh – für die diese Rolle etwas ganz besonderes ist!

Florence Pugh ist One Direction Fan

Die Freundin von „Scrubs“-Star Zach Braff ist nämlich ein riesen One Direction Fan und himmelte die Band jahrelang an. Auf Twitter und Co. machen bereits alte Bilder von Florence die Runde, auf denen sie ganz euphorisch zwischen 1D-Pappaufstellern posiert. Daneben: Neue Aufnahmen, die sie beim gemeinsamen Abhängen mit Harry in einem Restaurant in Los Angeles zeigen.

Von den Fans wird die 24-Jährige im Netz dafür gefeiert, denn sie lebt den wahr gewordenen Traum eines jeden Directioners!

