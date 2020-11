Harry Styles als unmännlich beschimpft

Schon lange wird vermutet, dass der Star bissexuell ist. Und auch Harry Styles selbst erklärte mehrmals, dass er wegen seiner Sexualität in keine Schublade gesteckt werden will und auch einfach mal Kleider tragen möchte, wenn er Bock drauf hat. Genau das tut er in einer Fotostrecke des Vogue Magazins. Und während viele die coolen Bilder total feiern, nahm die rechtsdemokratische Aktivistin und Kommentatorin Candace Owens diese zum Anlass, einen sehr unangebrachten Tweet zu posten. Darin schreibt sie zum Vogue-Artikel mit Harry Styles: "Keine Gesellschaft kann ohne starke Männer überleben. Der Osten weiß das. Im Westen dagegen ist die Feminisierung unserer Männer zur selben Zeit, zu der unsere Kinder den Marxismus geehrt bekommen, kein Zufall. Bringt männliche Männer zurück."

Why Don't We-Mitglied Jonah Marais stärkt Harry Styles den Rücken

Diesen persönlichen Angriff auf Harry Styles finden viele zu Recht schockierend und unterstützen den Sänger. So kommentierte Schauspielerin Olivia Wilde nur ein simples "Du bist erbärmlich" unter den Tweet von Candace Owens. Why Don't We-Member Jonah Marais dagegen äußerte sich etwas ausführlicher und schrieb: "Harry Styles macht alles richtig. So lustig zu sehen, dass die Konservativen da durch so aufgemischt werden, weil er Geschlechternormen verändert. Männer und Frauen können sich anziehen, wie sie wollen. Es ist 2020. Sei still, man erkennt wie beschränkt du bist." Und auch "Der Herr der Ringe"-Star Elijah Wood stellt korrekt fest: "Ich glaube, du hast die Definition eines Mannes nicht verstanden. Maskulinität allein macht keinen Mann aus."

